في واحدة من أكثر قضايا النصب الاستثماري دراماتيكية داخل أروقة القضاء الأمريكي، تكشفت تفاصيل جديدة أزاحت الستار عن وقوع ترافيس كيلسي (36 عاماً) نجم كرة القدم الأمريكية وزوج نجمة البوب العالمية تايلور سويفت، ضمن قائمة ضحايا مخطط احتيالي معقد تكبّد فيه المستثمرون خسائر طائلة بلغت عشرات الملايين من الدولارات.

تفجرت الكواليس الصادمة داخل محكمة ولاية ميزوري عقب صدور حكم قضائي رادع بالسجن 11 عاماً ضد المستشار المالي سيدهارث جواهر (38 عاماً)، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية فورية تتجاوز 31.35 مليون دولار أمريكي للضحايا، إثر إدانته بالتورط في ثلاث تهم جنائية ترتبط بالاحتيال الإلكتروني وتضليل كبار المستثمرين.

المخطط الذي أدارته شركة «Swiftarc Capital» منذ عام 2015 ارتكز على خديعة كلاسيكية، حيث جمع المحتال أكثر من 35 مليون دولار من رجال أعمال ونجم الرياضة الشهير بداعي استثمارها في أسهم شركاء دوليين، غير أنه لم يستثمر فعلياً سوى 10 ملايين دولار فقط، متستراً على الخسائر المتلاحقة بإيهام عملائه بوجود أرباح خيالية.

ولضمان استمرار «مظلة الخديعة»، استنسخ المتهم أسلوب «سلسلة بونزي» الشهير، مقتطعاً أموال المستثمرين الجدد لسداد مستحقات القدامى، فيما اقتطع لنفسه حصة الأسد لتمويل نمط حياة استعراضي فاره شمل استئجار طائرات خاصة، والإقامة الدائمة في أرقى فنادق العالم، وتغطية اشتراكات نوادٍ نخبوية حصرية.

ولم تتوقف فصول السقوط عند حدود السرقة المباشرة؛ بل أقدم المحتال على عرقلة تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عبر توجيه أحد الضحايا للإدلاء بأقوال مزيفة ومحاولة مسح أدلة إلكترونية حساسة من هاتفه الشخصي، ليرسخ الحكم الصادر ضده نهاية حتمية لإمبراطورية أقيمت على أوهام الثراء السريع.