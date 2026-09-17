اجتاحت أمطار غزيرة مناطق شرقي إسبانيا، متسببة في فيضانات غمرت الشوارع والمركبات وأربكت حركة النقل، فيما لقي شخص حتفه بعدما جرفت السيول سيارته في مقاطعة برشلونة.

وشهدت مناطق في فالنسيا وكتالونيا هطولاً كثيفاً للأمطار، وسط تحذيرات للسكان من التنقل غير الضروري والاقتراب من مجاري المياه والمناطق المعرضة للفيضانات.



71 ملم في نصف ساعة

وفي مدينة تورنت قرب فالنسيا، سُجل نحو 95 ملم من الأمطار، بينها 71 ملم خلال 30 دقيقة فقط، فيما تجاوزت الكميات المتراكمة 100 ملم في مناطق أخرى.

وتسببت الأمطار في غمر الشوارع والمباني والطرق، وسط تدخلات واسعة من فرق الطوارئ للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية.



السيول تجرف سيارة

وفي بلدة أوليفيا بمقاطعة برشلونة، عثرت فرق الطوارئ على جثمان رجل على بعد نحو 500 متر من الموقع الذي علقت فيه سيارته بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأكدت الشرطة أن المتوفى هو سائق المركبة التي جرفتها السيول.



اضطراب في حركة النقل

وتسببت الأحوال الجوية في اضطرابات واسعة بحركة النقل في فالنسيا وبرشلونة، شملت خدمات المترو والقطارات والرحلات الجوية.

وأُغلق مطار فالنسيا مؤقتاً بسبب الفيضانات قبل إعادة فتحه، بعد تحويل مسار 12 رحلة جوية، فيما شهد مطار برشلونة إلغاء عدد من الرحلات وتأثر أخرى بسبب الأحوال الجوية.



تحذيرات مستمرة

وواصلت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية «AEMET» إصدار تحذيرات من الأمطار والعواصف في عدد من المناطق، مع استمرار حالة عدم الاستقرار في أجزاء من منطقة البحر المتوسط.