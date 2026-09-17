في فاجعة صدمت الوسط الفني العالمي وألقت بظلال قاتمة على عشاق برامج المواهب، عُثر على المطرب الهولندي بن سوندرز، أول فائز بلقب برنامج «ذا فويس» في تاريخه، جثة هامدة داخل إحدى البحيرات، لتنتهي حياة النجم بشكل مباغت بعمر ناهز 43 عاماً.

الواقعة التي أربكت الأوساط المحلية بدأت عقب بلاغ عاجل أدى لتدخل الفرق الأمنية وانتشال جثمان الفنان الراحل من مياه بحيرة «رايكرسفيردسه بلاسن» الترفيهية بمدينة إلست. وفيما يخيم الغموض على اللحظات الأخيرة في حياته، سارعت قيادة الشرطة في شرق هولندا إلى إشهار بيان أمني أول حسمت فيه استبعاد وجود أي شبهة جنائية خلف الحادثة، مع مواصلة التحقيقات الطبية لمعرفة التفسير النهائي للوفاة.

تركت الفاجعة صدمة عاطفية لدى عائلة الراحل، إذ رثاه شقيقه دين بكلمات اعتصرها الألم قائلاً: «رحل شقيقي الصغير اليوم.. لم أشعر بألم كهذا من قبل، وعلينا أن نتعلم كيف نعيش مع هذا الجرح»، بينما ودعه مدربه السابق في البرنامج الفنان ماركو بوساتو بنشر مقطع غنائي استثنائي للراحل مرفقاً إياه برموز لقلوب مكسورة.

ويُعد بن سوندرز نقطة الانطلاق الحقيقية لظاهرة «ذا فويس» حول العالم، حيث حفر اسمه كأول فائز باللقب في النسخة الهولندية الأولى عام 2011، وهو النجاح المدوي الذي فتح الباب لاحقاً لتمدد الفكرة وإطلاق أكثر من 150 نسخة دولية بمختلف اللغات، ليغادر صاحب الحنجرة الذهبية الحياة تاركاً إرثاً فنياً بارزاً وتحقيقات لم تُغلق أوراقها بعد.