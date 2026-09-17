في تصور مستقبلي قد يقلب مفاهيم المعارك البرية رأساً على عقب وينهي عصر الدبابات التقليدية، كشف باحثون صينيون عن مخطط هندسي طموح لبناء مركبة مدرعة خارقة تُدار بواسطة مفاعل نووي مصغر ومزودة بمدفع كهرومغناطيسي قادر على نسف أهداف على مسافات غير مسبوقة تصل إلى 450 كيلومتراً.

التصميم الذي يزن نحو 60 طناً يتخلى تماماً عن الوقود الدافع التقليدي والمحركات الكلاسيكية، إذ يتأسس في مرحلته النهائية على مفاعل نووي معياري بقدرة 10 ميغاواط يولد طاقة هائلة لتغذية مدفع الـ«ريل غَن». هذا السلاح الكهرومغناطيسي يستطيع إطلاق قذائفه بسرعة مرعبة تبلغ 3.5 كيلومترات في الثانية وبطاقة طلقات تصل إلى 50 ميغاجول، متجاوزاً أعتى منظومات الدفاع الجوي والصاروخي.

ولأن المفاعل النووي لا يمكنه ضخ هذه الشحنة الهائلة في أجزاء من الثانية، ابتكر العلماء نظاماً لتجميع الطاقة تدريجياً عبر بطاريات ومكثفات فائقة السرعة، ضمن خطة تطوير زمنية تمتد عبر 3 مراحل متدرجة:

الجيل الأول: يعمل بمولد ديزل (1500 حصان) ومدفع بطاقة 10 ميغاجول ومدى 150 كيلومتراً.

الجيل الثاني: يرفع طاقة المدفع إلى 20 ميغاجول بمدى يصل إلى 300 كيلومتراً مع درع كهرومغناطيسي لحماية المركبة.

الجيل الثالث (بعد 2045): دمج المفاعل النووي المبرد بالرصاص والبزموت داخل حيز قزمي لا يتجاوز مترين مكعبين وبغلاف حماية إشعاعي لا يتعدى وزن 3 أطنان ليعمل لمدة 5 سنوات دون إعادة تزود بالوقود.

ورغم الإبهار العلمي، يواجه المشروع تحديات هندسية معقدة، أبرزها قدرة الإلكترونيات والمفاعل على صمود صدمات معاركية تصل إلى 30 ضعف تسارع الجاذبية (30G)، فضلاً عن تصريف الحرارة التراكمية. وهو ما دفع خبراء عسكريين للترجيح بأن يتحول هذا «الوحش النووي» مستقبلاً إلى منصة قتالية مسيّرة (بدون طاقم) لتشغيل أسلحة الليزر والموجات الدقيقة، مشكلين بذلك حقبة جديدة بالكامل في حروب المستقبل.