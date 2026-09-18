بدأ زين الدين زيدان مهمته مع منتخب فرنسا بإجراء مجموعة من التغييرات كان أبرزها وضع حد لأحد المشاهد التي ارتبطت بوصول لاعبي «الديوك» إلى معسكر المنتخب خلال السنوات الماضية.



ويأتي ذلك قبل بداية أول تجمع لزيدان مع منتخب فرنسا، حيث قرر منع الصحفيين من حضور وصول اللاعبين إلى مقر المنتخب في كليرفونتين، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT».



وكان وصول لاعبي فرنسا إلى كليرفونتين تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مشهد إعلامي بارز، إذ كانت عدسات المصورين تتابع اللاعبين وتسلط الضوء على ملابسهم وإطلالاتهم المتنوعة حتى اكتسب الأمر وصف «عرض الأزياء» بسبب الملابس اللافتة التي كان يظهر بها بعض النجوم.



وبحسب الترتيبات الجديدة ستتولى كاميرات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تصوير وصول اللاعبين على أن يتم توفير الصور والمقاطع لوسائل الإعلام لاحقاً بدلاً من السماح للصحفيين والمصورين بالوجود في المكان خلال وصول أفراد المنتخب.



ولا يقتصر التغيير على وصول اللاعبين إذ يسعى الجهاز الفني الجديد إلى التحكم بشكل أكبر في الظهور الإعلامي خلال الأيام الأولى من التجمع بحيث لا تجرى مقابلات فردية مع اللاعبين بينما ستستمر المؤتمرات الصحفية اليومية المعتادة.



ومن المنتظر أيضاً إمكانية ظهور مناطق مختلطة عقب التدريبات بما يسمح للصحفيين بالاقتراب من اللاعبين والتحدث معهم لكن ضمن إطار أكثر تنظيماً من السابق.



ويبدأ زيدان مهمته الرسمية مع منتخب فرنسا بمواجهة تركيا في 25 سبتمبر في دوري الأمم الأوروبية، قبل مواجهة بلجيكا يوم 28 من الشهر نفسه ثم إيطاليا يوم 2 أكتوبر وبلجيكا مجدداً يوم 5 من الشهر ذاته.