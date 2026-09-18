تغلب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 21 عاماً، في أولى مبارياته بدورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، على نظيره القطري بثنائية نظيفة ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من المسابقة (الجمعة)، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد السعودي المشارك بالدورة.



وجاء الهدف الأول عن طريق محمد برناوي (د: 37)، قبل أن يعزِّز إياد هوسا التقدُّم بالهدف الثاني (د: 47)، ليحصد الأخضر السعودي أول ثلاث نقاط في مشاركته بالبطولة، فيما غادر منتخب قطر منافسات البطولة بدون نقاط.



وبدأ الإيطالي لويغي دي بياغو، مدرب المنتخب السعودي، المباراة بتشكيلة ضمَّت يزن الرويلي في حراسة المرمى، وأمامه مشعل الداود، ومحمد برناوي، وسلطان العيسى، وعلي الحسين، وإياد هوسا، وفرحة الشمراني، وعمار اليهيبي، وصبري دهل، وثامر الخيبري، ويزن مدني.



ويشارك الأخضر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبَي كوريا الجنوبية وقطر، حيث يتصدَّر المنتخب الكوري المجموعة بفارق الأهداف عن منتخبنا الوطني.



ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية، (الثلاثاء) القادم، على ملعب بالوما ميزوهو في ناغويا، في لقاء سيحدِّد متصدر المجموعة ووصيفه.