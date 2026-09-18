في مواجهة تجمع بطلي آسيا وأفريقيا ضمن منافسات كأس القارات للأندية 2026، تتجه الأنظار غداً (السبت) عند الساعة الـ4:00 مساء إلى مواجهة الأهلي السعودي وماميلودي صنداونز على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في واحدة من أبرز محطات الفريق الأهلاوي خلال مشواره القاري.



الأهلي سيستغل أنصاف المساحات



قال المحاضر الآسيوي لكرة القدم الدكتور يحيى جابر في حديثه لـ «عكاظ»: «اختبار تكتيكي بين مدرستين مختلفتين، وسيدخل الأهلي غالباً بتركيبة 4-2-3-1 وتتحول بالاستحواذ إلى 2-3-5، مع بناء مباشر نسبياً، وضغط عالٍ، وتسريع اللعب عبر الأجنحة واستغلال أنصاف المساحات مع إيفان توني كمحطة للربط والإنهاء وإدوارد سبيرتسيان كصانع لعب بين الخطوط». وأضاف: «تبرز قوة الأهلي في الجودة الفردية، والتحولات الهجومية، بينما تظهر المساحات خلف الأظهرة عند فقدان الكرة كإحدى نقاط المخاطرة».



قوة صنداونز في الضغط العكسي



وتابع جابر: «يميل فريق صنداونز إلى ديناميكية 4-3-3 مع استحواذ موجه، وتدوير سريع للكرة، وتقدم منظم عبر الثلث الأول لكسر خطوط الضغط، مع تحركات تبادلية ومركزية في الثلث الهجومي».



وأضاف: «قوته تكمن في السيطرة على الإيقاع والضغط العكسي بعد فقدان الكرة، بينما قد يتعرض للمساحات خلف الخط المتقدم عند فشل الضغط، ويبرز الحارس رونوين ويليامز في البناء والتوجيه إلى جانب برايان ليون هجومياً».

• أبرز النقاط الفنية:



الأهلي يستغل أنصاف المساحات عبر الأجنحة.



* الأهلي يعتمد على الضغط العالي والتحولات السريعة.



* الأهلي يعوّل على توني للربط والإنهاء.



* صنداونز يعتمد على الاستحواذ وتدوير الكرة سريعاً.



* صنداونز يراهن على الضغط العكسي بعد فقدان الكرة.



* صنداونز يهدد بالتحركات المركزية وكسر خطوط الضغط.



* المواجهة تُحسم بالسيطرة على الإيقاع والمساحات.