لم يتجاوز المشهد 23 ثانية، لكنه وضع البشرية أمام مرحلة جديدة في عالم الطب والتكنولوجيا. ففي تلك الثواني المعدودة، نجحت شريحة مجهرية زرعتها شركة «نيورالينك» في دماغ شخص مشلول وفاقد للقدرة على الكلام، وتمكنت الشريحة من تحويل الإشارات العصبية لصوت إلكتروني ينطق بعبارة: «أحبك». الكلمة لم تخرج عبر الحبال الصوتية، بل عبر التركيز الذهني المباشر لذلك المريض.

تأتي هذه التجربة ضمن برنامج «VOICE» الذي يستهدف منح الصوت مجدداً لمرضى الضمور العصبي. وتعتمد التقنية على زرع الشريحة اللاسلكية «N1» في الدماغ لتسجيل النشاط العصبي وتحليله عبر أقطاب دقيقة، قبل تحويل تلك الإشارات إلى نصوص أو كلمات مسموعة.

وعلى عكس الفكرة الشائعة حول «قراءة العقول»، لا تستطيع الشريحة اختراق الأفكار السرية أو كشف الذكريات. فالعملية تتطلب جهداً ذهنياً إرادياً من المريض، كأن يتخيل محاولة الحديث أو حركة معينة، لتقوم الشريحة فقط بترجمة هذه النية المحددة إلى صوت.