إنجاز قياسي جديد سجّله موظفو شركة «كوناغرا براندز» الأمريكية في مدينة أوماها بولاية نبراسكا، بعد نجاحهم في تحطيم الرقم العالمي المسجل بموسوعة «غينيس» وصناعة أطول قطعة وجبات خفيفة من اللحوم على الإطلاق.

بلغت القطعة العملاقة متراً و130.8 سنتيمتراً، لتسحق الرقم القياسي السابق المسجل باسم «مزرعة وينزل» منذ أغسطس 2023 بفارق شاسع وصل إلى 35 متراً.

لم يكن خوض هذه التجربة مجرد استعراض للأرقام بالنسبة لفريق العمل الذي أطلق على نفسه اسم «بليز كرو»، بل تمثل التحدي الأكبر في الحفاظ على النكهة الأصلية والوصفة المعتمدة للمنتج الشهير «سليم جيم» دون إحداث أي تغيير في الجودة، إضافة إلى ضمان عدم تفكك القطعة أو انكسارها أثناء عمليات المعالجة والنقل.

وشهدت كواليس التصنيع خطوات دقيقة داخل المنشأة، حيث جرى إعداد خلطة اللحم المعتادة ولفها بعناية فائقة حول حامل أسطواني متحرك لإبقاء المزيج جافاً ومتماسكاً طوال مرحلة التشكيل.

وفي المشهد الأخير، نُقل الإنجاز إلى موقف السيارات الخاص بالشركة، لتتم الاستعانة بعشرات الطاولات المتراصة لتشكيل منصة امتداد طولي استعرضت القطعة أمام مئات الموظفين المحتشدين.

وبحضور محكم موسوعة «غينيس» المعتمد مايكل إمبريك، جرت عمليات القياس والتحقق الميداني وفق الشروط المعيارية، قبل أن يعلن رسمياً توثيق الرقم القياسي الجديد ودخول المحاولة تاريخ موسوعة الأرقام القياسية.