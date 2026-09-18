تفاصيل صحية متسارعة كشفها الفنان المصري مصطفى خاطر بشأن وضعه الصحي الراهن، عقب أزمة مفاجئة باغتته أثناء تكريمه في مهرجان سينمائي، ما أدى لانسحابه المبكر وعودته العاجلة إلى القاهرة.

أوضح مصطفى خاطر أنه موجود حالياً داخل منزله بالعاصمة المصرية لاستكمال البروتوكول العلاجي الخاضع له، مشيراً إلى خضوعه لسلسلة من الفحوصات والأشعة الطبية المتقدمة خلال الأيام الماضية للتثبت من طبيعة الوعكة التي ألمت به.

وعن كواليس اللحظات الأولى للأزمة، كشف مصطفى خاطر أنه لم يكن يعاني من أي أعراض مسبقة، إلا أنه فوجئ بنوبة ألم شديدة في الخصر أثناء اعتلاء المسرح واستلام درع تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وأدى تصاعد الألم بصورة سريعة إلى نقله الفوري إلى أحد مستشفيات الغردقة لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يقرر مغادرة الفعاليات والعودة إلى القاهرة ومتابعة طبيبه المعالج.

وأشار الفنان المصري إلى أن الفحوصات أظهرت وجود حصوات صغيرة بالكلى تحركت من موقعها بسبب العلاج واستقرت في الحالب، وهو ما غيّر من الخطة العلاجية، حيث أوضح طبيبه أن تفتيتها داخل الكلية كان يسيراً، أما وضعها الحالي فقد يفرض إجراء تدخل جراحي بسيط في حال عدم استجابتها للدواء الخاضع له حالياً.

ويأتي هذا العارض الصحي بعد نجاح رمضاني لافت سجله مصطفى خاطر من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «الكينج»، إلى جانب محمد إمام، وميرنا جميل، وعمرو عبد الجليل، وحنان مطاوع، وكان العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.