يجري الفنان العراقي كاظم الساهر تحركات مكثفة خلال تواجده الحالي في العاصمة المصرية القاهرة، تقاطعت بين استعدادات لظهور جماهيري مرتقب، ومبادرة إنسانية لافتة اتجاه النجمة شيرين عبدالوهاب.

كشفت مصادر إعلامية إجراء كاظم الساهر مكالمة هاتفية مطولة مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، بهدف الاطمئنان على وضعها الصحي المستجد، حيث وجه إليها رجاءً صريحاً بعدم الابتعاد عن الساحة الفنية أو الغياب عن جمهورها، تجديداً لروابط الصداقة والتعاون الفني التي جمعتهما سابقاً في برنامج «ذا فويس».

وتأتي هذه التطورات على هامش تواجد كاظم الساهر في مصر لإحياء حفل غنائي جماهيري بمنطقة القاهرة الجديدة، وسط لقاءات إعلامية مكثفة تحدث خلالها عن كواليس ألبومه الجديد، معرباً عن امتنانه لمصر التي شهدت استوديوهاتها تسجيل أغلب روائعه الغنائية.

فيما دخلت أطراف تنظيمية في مفاوضات مبكرة مع الفنان العراقي للاتفاق على إحياء حفل ضخم آخر في مصر ليلة رأس السنة، حيث تجري حالياً المفاضلة بين عدة مقترحات لمقر الحفل تمهيداً للإعلان الرسمي.