يتواصل إغلاق عدة شواطئ على امتداد ساحل ولاية أستراليا الغربية، بينها شواطئ في بيرث عاصمة الولاية، حتى (الأحد) على الأقل، بعد هجوم لسمكة قرش على شاطئ شهير في المدينة (الجمعة).

ولقي سباح حتفه بعد أن نهشته سمكة قرش في شاطئ سورينتو على بعد نحو 20 كيلومتراً من المنطقة التجارية المركزية في بيرث، مما أدى إلى إغلاق شواطئ على امتداد 17 كيلومتراً من الساحل.

وقالت حكومة الولاية: "إن الشواطئ في منطقة جوندالوب في بيرث ستظل مغلقة حتى منتصف نهار (الأحد) على الأقل (0400 بتوقيت غرينتش)".

وأضافت في تنبيه "سيواصل ضباط من إدارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية القيام بدوريات برية".

وواقعة (الجمعة) هي الأحدث ضمن سلسلة هجمات لأسماك القرش في أستراليا، وتأتي بعد تعرض راكب أمواج في الولاية نفسها لعضة من سمكة قرش في هجوم (الإثنين).

وتعرض راكب أمواج لهجوم (الإثنين) على شاطئ في مدينة جيرالدتون، الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر شمال بيرث. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه فقد إحدى قدميه وأصيب بجروح خطيرة في ساقه.

ويأتي ذلك بعد مقتل رجل يبلغ 35 عاماً خلال صيد السمك بالرمح قبالة الساحل الجنوبي للولاية في يونيو، ومقتل رجل آخر يبلغ 38 عاماً إثر هجوم قرش عند جزيرة قريبة من بيرث في مايو.



