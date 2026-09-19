تكبد فريق أرسنال الهزيمة الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) هذا الموسم أمام مضيفه برايتون بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وكان حامل لقب الدوري الإنجليزي، بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، قد حقق الفوز في أول أربع مباريات، إلا أن سلسلة انتصاراته توقفت أمام برايتون.

أهداف المباراة

افتتح باسكال غروس التسجيل لفريق برايتون في الدقيقة 31، ثم أضاف تشارالامبوس كوستولاس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.

وواصل برايتون تفوقه في الشوط الثاني، إذ سجل تشيما أندريس الهدف الثالث في الدقيقة 57، ليقتنص فوزاً ثميناً من «المدفعجية».

هدية للسيتي

بهذه النتيجة، تجمد رصيد أرسنال عند 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب «البريميرليغ»، متأخراً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، فيما تقدم برايتون إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويملك مانشستر سيتي فرصة الانفراد بصدارة الترتيب، في حال الفوز أو التعادل أمام سندرلاند غداً (الأحد).