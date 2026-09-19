شن النجم الدولي السابق حسين عبدالغني هجوماً حاداً على مدرب فريق الأهلي مارينو بوسيتش بعد الخسارة 2-1 أمام صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ على ملعب لوفتس فيرسفيلد.



وقال عبدالغني خلال حديثه لبرنامج «دورينا» مع عبدالرحمن الحميدي: «الشوط الأول قدم اللاعبون مستوى مميزاً، ولكن في الشوط الثاني المدرب خذل الفريق، وإشراك أرتيم استفزاز للجماهير، المفروض هذا المدرب ما يرجع مع الفريق».



وأكد أن تفوق صن داونز في الشوط الثاني جاء بسبب ضعف مدرب الأهلي وعدم قدرته على إدارة المباراة.