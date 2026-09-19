قاد تكرار مجموعة من الأرقام أمام امرأة أمريكية إلى فوزها بجائزة بلغت 100 ألف دولار، بعدما لاحظت ظهور الرقم «08116» أمامها مراراً في حياتها اليومية، وتكراره في لوحات السيارات التي تشاهدها، لتقرر في النهاية استخدامه في لعبة يانصيب وشراء تذكرتين تحملان الأرقام نفسها.

أرقام لفتت انتباهها

تعيش المرأة في مدينة نورفولك بولاية فرجينيا الأمريكية، وكانت تلاحظ تكرار الأرقام 0-8-1-1-6 في أماكن مختلفة، الأمر الذي أثار انتباهها مع مرور الوقت.

وكان من بين الأماكن التي شاهدت فيها التسلسل نفسه لوحات أرقام المركبات، ومع تكرار ظهوره بدأت تنظر إلى الأمر باعتباره مصادفة لافتة، قبل أن تقرر تجربة حظها باستخدام الأرقام الخمسة نفسها في لعبة «Pick 5».

تذكرتان بالرقم نفسه

اشترت المرأة عبر الإنترنت تذكرتين متطابقتين للسحب الليلي، واختارت في كلتيهما الرقم 08116.

وتعتمد لعبة «Pick 5» على اختيار رقم مكون من 5 أرقام، فيما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى عند مطابقة الأرقام الخمسة بالترتيب الصحيح 50 ألف دولار للتذكرة الواحدة.

المفاجأة في نتيجة السحب

وعند إعلان نتيجة السحب، ظهر الرقم نفسه الذي اختارته المرأة وهو 08116، لتكتشف أنها لم تربح جائزة واحدة فقط، بل ربحت جائزتين، بسبب شرائها تذكرتين متطابقتين.

وحصلت على 50 ألف دولار عن كل تذكرة، ليصل إجمالي ما ربحته إلى 100 ألف دولار.

لم تصدق ما شاهدته

وقالت الفائزة إنها فوجئت عند رؤية قيمة الجائزة، وظنت في البداية أنها ترى الرقم مرتين بسبب عدد الأصفار الظاهر أمامها، قبل أن تدرك أنها فازت بالفعل بجائزتين منفصلتين بالقيمة نفسها.

وبعد استيعاب الأمر، بدأت بالصراخ فرحاً من شدة المفاجأة.

ولم يُكشف عن اسم الفائزة، كما لم تعلن عن خطط محددة لإنفاق مبلغ الجائزة، لتتحول مجموعة أرقام كانت تتكرر أمامها بالصدفة إلى سبب في حصولها على 100 ألف دولار.