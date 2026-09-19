أثار أسد جبلي شاب حالة من الاستنفار في أحد الأحياء السكنية بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بعدما شوهد يتجول بين المنازل والشوارع، قبل أن تتمكن فرق مختصة من تخديره والإمساك به وإعادته إلى البرية.

بين المنازل

وشوهد الحيوان بالقرب من تقاطع شارعي 44th Avenue وUlloa Street في حي «أوتر صنست»، على مسافة قصيرة من حديقة حيوان سان فرانسيسكو، ما دفع السلطات إلى مطالبة السكان بالابتعاد عن المنطقة أثناء التعامل معه.

وأظهرت مقاطع مصورة الأسد الجبلي وهو يتحرك بين الشوارع والشجيرات أمام المنازل، فيما فرضت الشرطة طوقاً حول المنطقة وشاركت فرق مراقبة الحيوانات ومسؤولو الحياة البرية في محاولة السيطرة عليه.

هرب بعد تخديره

وأطلق المختصون سهماً مخدراً على الحيوان، لكنه تمكن من الركض لفترة قصيرة قبل أن يبدأ المخدر مفعوله، ثم سيطرت عليه الفرق المختصة ونقلته لإجراء فحص صحي.

وأظهر الفحص أن الأسد ذكر يتراوح عمره بين عامين و3 أعوام، ويزن نحو 78 رطلاً، أي قرابة 35 كيلوغراماً، ولم تظهر عليه مشكلات صحية تمنع إعادته إلى بيئته الطبيعية.

طوق لتتبع تحركاته

وزوّد المختصون الأسد بطوق تتبع يعمل عبر الأقمار الصناعية (GPS)، لينضم إلى برنامج بحثي يدرس تحركات أسود الجبال وسلوكها، قبل إطلاقه مجدداً في منطقة برية.

ولم يتأكد المسؤولون من المكان الذي قدم منه الحيوان، إلا أن السلطات أشارت إلى احتمال وصوله من مناطق طبيعية في شبه الجزيرة المحيطة بسان فرانسيسكو.

وتعد هذه ثاني مشاهدة بارزة لأسد جبلي في سان فرانسيسكو خلال أسابيع، بعد رصد آخر بالقرب من متنزه «غولدن غيت» في وقت سابق من الشهر.