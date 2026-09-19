ينضم الرباعي في فريق الأهلي زكريا هوساوي، وزياد الجهني، وصالح أبوالشامات، وفراس البريكان لمعسكر المنتخب السعودي الأول بجدة غداً (الأحد)، بعد فراغهم من المشاركة مع الفريق الأهلاوي أمام صن داونز الجنوب أفريقي اليوم (السبت) في نهائي كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ)، ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال، التي انتهت بخسارة الأهلي بنتيجة 2/1، إذ يستعد «الأخضر» لمباريات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، التي تستضيفها جدة الأربعاء القادم وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر القادم.



وسيفتتح المنتخب السعودي مشواره في بطولة «خليجي 27» بمواجهة نظيره الكويتي الأربعاء القادم على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



ويخوض «الأخضر» مباراته الثانية أمام منتخب عُمان السبت القادم، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب العراق الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري.