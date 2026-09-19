كشفت مصادر «عكاظ» أن نادي الاتحاد سيحسم مصير لاعب الفريق الكروي الأول أحمد الغامدي قبل دخوله فترة الستة أشهر «الحرة» في يناير القادم، إما تجديد عقده مع النادي أو بيعه لأحد الأندية في دوري روشن.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب حالياً يحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني ينز فيسينغ الذي يضع اللاعب ضمن تشكيلة الفريق المشاركة في البطولات المحلية والقارية بالموسم الحالي.

وكان أحمد الغامدي انتقل إلى نادي الاتحاد بشكل نهائي في صيف يونيو 2024 قادماً من نادي الاتفاق، بعد تفعيل بند شراء عقد الإعارة بعقد يمتد إلى نهاية يونيو 2027.