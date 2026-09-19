يواصل النجم سعود عبدالحميد، المحترف في صفوف فريق لانس الفرنسي، برنامجه التأهيلي، وذلك بسبب إصابته بتورم في الركبة، ويسعى اللاعب للعودة للمشاركة مع فريقه في المباريات بعد اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، ومن المتوقع أن تكون عودته مجدداً للملاعب الرياضية بعد نهاية فترة التوقف بسبب أيام الفيفا.



وغاب الظهير الأيمن سعود عبدالحميد عن المشاركة مع فريقه في مباريات الدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا.



كما تم استبعاده من المنتخب السعودي الذي سيشارك في بطولة «خليجي 27»، التي ستنطلق الأربعاء القادم وتستمر حتى الثلاثاء السادس من أكتوبر القادم.



وكان سعود عبدالحميد توّج مع فريق لانس بلقب السوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 في افتتاح مباريات الموسم الحالي، وشارك في مباراة أوكسير التي انتهت لصالح لانس بنتيجة 5-2 في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي، في مباراة شهدت تسجيل سعود الهدف الثالث لفريق لانس.