لم يكن الشاب الإسباني «راؤول» يحمل عن جذوره العربية سوى كلمتين يتيمتين، اسم أب مغربي يدعى «منير»، ومدينة شاطئية تُدعى «الدار البيضاء». 29 عاماً مرت وهو يكبر وفي أعماقه صمت أمه الإسبانية وعجزها عن إضافة أي خيط يوصله إلى الرجل الذي لم تكحل عيناه برؤيته يوماً، دون علمه أن خيط الأمل كان يلتف حول صدفة لا تخطر على بال أحد.

طوال تلك العقود، لم يتحول حرمان الفتى إلى مرارة، بل نبتت في أعماقه رغبة ملحة في الوصول إلى جذوره، ظلت تنتظر شرارة غير متوقعة. هذه الشرارة لم تأتِ عبر دفاتر التحريات ولا السجلات الرسمية، بل تجسدت وسط صخب شوارع نيويورك بالولايات المتحدة، وتحديداً أمام عربة متنقلة لبيع «الشاورما».

أتت اللحظة الفارقة أثناء طلب راؤول لوجبته، حيث دار حديث عابر بينه وبين البائع حول الأصول والمغتربين. بوحٌ مفاجئ دفع الشاب لكشف قصته المبتورة ورغبته الجارفة في العثور على والده المجهول، وهو ما حرك النخوة في قلب البائع العربي الذي لمس صدقاً دافقاً في نبرة الشاب، ليقرر ألا يدع الوجبة تنتهي قبل أن يقدم مساعدة غير تقليدية.

تولى البائع نشر القصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجهاً نداءً إنسانياً عابراً للقارات. وفي غضون ساعات، تحول العالم الرقمي إلى جسر يربط المسافات، وانتشرت القصة في محتوى صفحات رواد منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، حتى وصلت متسللة إلى الأب الذي كان يعيش ذكرياته الغائبة.

هذا السيناريو لم يكن ليكتمل إلا بهبوط راؤول في الأراضي المغربية، وهو ما حدث، ليشهد المطار عناقاً مشحوناً بالدموع والانفعالات والذهول، طاوياً رسمياً 29 عاماً من الفراق والغياب بعد صدفة بدأت من «ساندويتش شاورما».