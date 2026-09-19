بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس نيبال الرئيس رامشاندرا بوديل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب نيبال الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس نيبال الرئيس رامشاندرا بوديل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب نيبال الصديق المزيد من التقدم والازدهار.