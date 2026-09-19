علمت «عكاظ» أن غياب البرازيلي ويندرسون جالينو عن التشكيلة الأساسية للأهلي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي جاء بقرار فني من المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، حرصاً على سلامة اللاعب وعدم المجازفة به.



وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن جالينو تعرض لإصابة خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي، التي انتهت بالتعادل (1-1) ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، واضطر إلى الحصول على حقنة مسكنة من أجل تجهيزه لمواجهة صن داونز.



وأشارت المصادر إلى أن جالينو أبدى جاهزيته للمشاركة، إلا أن بوسيتش فضّل عدم الدفع به منذ البداية، تفادياً لتفاقم الإصابة، مع إمكانية الاستعانة بخدماته وفقاً لمجريات المباراة وحالته البدنية.



وكان جالينو ضمن التشكيلة المتوقعة للمواجهة خلال التحضيرات الأخيرة، قبل أن يحسم الجهاز الفني قراره بعدم المجازفة به أساسياً في اللقاء.