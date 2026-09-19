يتقاسم خمسة لاعبين محليين صدارة قائمة الأكثر صناعة للفرص المحققة للتسجيل في دوري روشن السعودي، وفق الأرقام الواردة في الإحصائية، في مؤشر يعكس الحضور الهجومي للاعبين السعوديين وقدرتهم على صناعة الخطورة أمام مرمى المنافسين.



ويتقدم القائمة كل من محمد محزري، مصعب الجوير، محمد أبوالشامات، ومحمد الكويكبي برصيد 4 فرص محققة لكل لاعب، فيما يأتي خليل العبسي في المركز التالي بعدما صنع 3 فرص محققة للتسجيل.



وتبرز هذه الأرقام تنوع الأسماء المحلية التي تساهم في صناعة الفرص، مع استمرار المنافسة على صدارة المؤشرات الهجومية في الجولات القادمة من دوري روشن.