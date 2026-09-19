أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية أمس (الجمعة) أن الصين شهدت تأسيس 42,582 شركة بتمويل أجنبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة 0.3% على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، بلغ الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً في البلاد 479.95 مليار يوان، ما يعادل نحو 71.66 مليار دولار، بانخفاض 5.3% على أساس سنوي.



وبلغ الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً في قطاع الصناعات التحويلية 119.55 مليار يوان، مقابل 350.42 مليار يوان في قطاع الخدمات.



وفي قطاع التكنولوجيا الفائقة، سجل الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً 200.26 مليار يوان، بزيادة 35.1% على أساس سنوي، ليشكل 41.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً في البلاد، بارتفاع 12.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس، ارتفعت الاستثمارات القادمة من فرنسا وسويسرا وكوريا الجنوبية بنسبة 39.2% و16.7% و16.5% على أساس سنوي على التوالي.

سجلت صادرات الصين نمواً قوياً خلال أغسطس 2026، مدفوعة بالطلب العالمي على المنتجات عالية التقنية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما وفر دعماً مهماً للاقتصاد الصيني في وقت لا يزال فيه الطلب المحلي والاستثمار يواجهان ضغوطاً.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع الصادرات 25% على أساس سنوي بالدولار خلال أغسطس، متسارعة من نمو بلغ 23.9% في يوليو، بينما ارتفعت الواردات 28.2% مقارنة بالعام السابق، وتطابقت زيادة الصادرات مع توقعات الاقتصاديين، بينما جاءت الواردات أقل قليلاً من التوقعات البالغة 30%.