يحل فريق الوحدة ضيفاً على نظيره الجندل غدا (الأحد) الساعة 6:55 مساءً، على استاد جامعة الجوف، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى. وتعتبر هذه المواجهة مهمة للوحداويين في الدوري، خصوصاً بعد كسر حاجز التعادلات التي لازمت الفريق في أربع مواجهات متتالية.



واستطاع الفريق الوحداوي أن يكسب مواجهته السابقة أمام الأخدود بنتيجة 4/2، ويسعى لمواصلة الانتصارات من خلال تحقيق الفوز على فريق الجندل والوصول للنقطة العاشرة، والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري. أما الخسارة أمام فريق الجندل فستعيد فريق الوحدة للخلف في ترتيب فرق الدوري.



من جانب آخر، حرص مدرب الوحدة سلافتشي فوينيسكي على الاستقرار الفني ووضع الأسلوب الذي يتناسب مع فريق الجندل، واختيار التشكيلة المناسبة. وطالب لاعبي فريقه بالانضباط الفني وعدم ارتكاب أخطاء دفاعية، ومنح الخصم فرصة تنظيم هجوم ضاغط من بداية المباراة. فلا بد من المبادرة بالهجوم وغلق منطقة الوسط بأربعة لاعبين وعدم إهدار فرص التسجيل من أجل كسب نقاط المباراة.



من ناحية أخرى، قررت الإدارة الوحداوية اعتماد مكافأة لجميع اللاعبين ومنحهم الثقة كاملة من أجل تحقيق الانتصار على فريق الجندل، وحصد النقاط الثلاث، وتهدف إدارة النادي لتحفيز اللاعبين ماديا لمواصلة الانتصارات والسير نحو المنافسة على الصعود لدوري روشن السعودي للمحترفين.