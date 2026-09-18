من الممكن أن تحتوي رفوف ثلاجتك ومطبخك على مخاطر غير متوقعة تؤدي إلى مضاعفات صحية صامتة، ليس لأن هذه الأطعمة ضارة بحد ذاتها، بل لأن أخطاء الشراء والتخزين أو التحضير كفيلة بتحويل أطباقك المعتادة إلى مصادر غير آمنة قد تتسبب في الإصابة بالتسمم.

في البطاطس مثلاً، يحمل ظهور اللون الأخضر أو نمو البراعم إشارة تحذيرية صريحة لارتفاع مركب «السولانين» السام، والذي يسبب الغثيان والآلام الحادة. وفيما يخص الفاصوليا الحمراء، فإن تناولها نيئة أو غير مطهية ببراعة يعرض الجسد لمركب «فيتوهيماجلوتينين» المسبب لتسمم غذائي مباشر، وهو ما يتطلب نقعها وطهيها الجيد لإلغاء خطورتها تماماً.

أما الأسماك الأكثر شعبية كـ«التونة»، فتكمن خطورتها في الإفراط بالأنواع كبيرة الحجم الشائعة بتراكم معدن «الزئبق» المضر بالصحة العامة. وفي الوقت الذي تُعد فيه ثمار الطماطم الناضجة آمنة تماماً، يختبئ الخطر في أوراقها وسيقانها الخضراء التي تحوي مركبات ضارة يُحظر استهلاكها نهائياً.

وتمتد التحذيرات أيضاً إلى المتبلات الشائعة، إذ إن الجرعات الزائدة من «جوزة الطيب» قد تقود لإصابات سمية بالغة إثر مركب «الميريستيسين»، كما تتطلب ثمار «الكسافا» تقشيراً ومعالجة حرارية صارمة للتخلص من مركبات تطلق مادة «السيانيد». وتبقى المغامرة الأشد خطورة هي قطف «الفطر البري»، حيث تتشابه أنواعه السامة القاتلة مع الصالحة للأكل، مما يتوجب الشراء حصراً من المصادر الموثوقة.