في تحول هيكلي يمثل كابوساً لأجهزة الأمن الدولية، انتقلت عصابات التهريب العابرة للحدود من تجارة المساحيق التقليدية إلى ابتكار أساليب معقدة تتجاوز أحدث أجهزة المسح الضوئي في الموانئ والمطارات.

كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمة «إنسايت كرايم» اعتماد شبكات التهريب القادمة من أمريكا اللاتينية تقنية «الكوكايين السائل». في خدعة تبدأ بإذابة المادة المخدرة داخل مذيبات كيميائية مثل الإيثانول والأسيتون، أو دمجها في منتجات تجارية يومية كالشامبو، والزيوت، والمواد الصناعية لتتسلل بصورة خفية تماماً.

لكن المثير للقلق ليس السائل في حد ذاته، بل تقنية أكثر خطورة تُعرف بـ«التشريب الكيميائي». حيث يُذاب المخدر وتُرش به مواد صلبة مشروعة كالأخشاب، والبلاستيك، وحتى الورق المقوى والأثاث، لتبدو الشحنة أمام الجمارك مجرد بضائع منزلية أو مكتبية عادية تماماً.

هذا التطور أحدث تغييراً جذرياً في جغرافية الجريمة داخل القارة العجوز، إذ كشفت بيانات الاتحاد الأوروبي للمخدرات أن القارة لم تعد مجرد سوق للاستهلاك، بل تحولت إلى نقطة معالجة ثانوية. حيث تبني العصابات مختبرات سرية داخل دول مثل هولندا، وإسبانيا، وفرنسا لإعادة استخلاص السائل وتحويله مجدداً إلى صورته المتبلورة الصالحة للتوزيع.

هذه الحيلة الكيميائية، التي بدأت تمتد لمخدرات شديدة الخطورة مثل «الميثامفيتامين»، تضع السلطات الأمنية أمام سباق تقني محموم يفرض إعادة النظر في كافة آليات الفحص التقليدية.