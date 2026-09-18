ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، بواقع منصتين خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي عدد منصات النفط إلى 452 منصة، مقارنة بـ450 منصة في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات شركة «بيكر هيوز».



وأظهرت البيانات ارتفاع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي أيضاً بمقدار منصتين، ليبلغ 134 منصة، مقابل 132 منصة في الأسبوع السابق.



وبذلك ارتفع إجمالي عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى 586 منصة، بزيادة أربع منصات خلال أسبوع، مقارنة بـ582 منصة في الأسبوع السابق.



وعلى أساس سنوي، زاد عدد منصات النفط بـ34 منصة، ومنصات الغاز بـ16 منصة، فيما ارتفع إجمالي منصات النفط والغاز بـ50 منصة مقارنة بالمستوى المسجل قبل عام.