في خطوة مبكرة لإشعال الماراثون الرمضاني القادم، يضع الفنان أحمد العوضي الرتوش الأخيرة على ملامح عمله الدرامي الجديد «سلطان الديب»، مراهناً على تقديم تجربة استثنائية تؤسس لنمط مختلف تماماً عما قدمه في السابق.

العوضي كشف ثقته الكبيرة في المضمون الدرامي للمسلسل، موضحاً أنه يراهن على جذب انتباه الجمهور من اللحظة الأولى والمشهد التمثيلي الأول، وليس فقط مع نهاية الحلقة الأولى كما جرت العادة. ويعكف حالياً على بناء الأبعاد النفسية والشكل الخارجي لشخصية «سلطان الديب» لتقديمها بأسلوب ومضمون جديدين لم يُتطرق إليهما في أي عمل تلفزيوني سابق.

وحول اشتعال المنافسة المرتقبة في سباق رمضان مع قامات درامية بحجم محمد رمضان وعمرو سعد، حسم العوضي الجدل بنبرة زمالة واضحة، مؤكداً أن الصراع الفني ليس سوى حافز للاجتهاد وتقديم الأفضل للجمهور، مشدداً على أن تعدد النجوم في موسم واحد يصب في مصلحة المشاهد ويمنح كل فنان فرصة لإرضاء محبيه.

ولم يخلُ العمل من تفجير الجدل مبكراً على منصات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن انضمام لجين خليفة (بطلة كليب «لولا البنات» للفنان عمرو دياب) لطاقم المسلسل. وفي الوقت الذي اتهم فيه البعض هذه الخطوة بالاستعانة بركوب موجة «الترند» والشهرة السريعة دون خبرة تمثيلية سابقة، دافع العوضي عن اختيارها مؤكداً امتلاكها موهبة واعدة، ومتمنياً أن تكون هذه التجربة خطوتها الأولى نحو كتابة اسمها بين نجمات التمثيل.