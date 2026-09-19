تكبد فريق تشيلسي هزيمة ثقيلة أمام مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء (الجمعة) على ملعب «جي تك كوميونيتي» في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

تشيلسي يواصل النزيف

وكان تشيلسي، بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، قد افتتح الموسم الجديد من «البريميرليغ» بانتصارين متتاليين، قبل أن يتعثر في آخر 3 جولات بحصد نقطة واحدة من أصل 9 (هزيمتين وتعادل).

أهداف المباراة

افتتح جايدون أنتوني التسجيل لبرينتفورد في الدقيقة 61، ثم وقع إيغور تياغو على الهدف الثاني في الدقيقة 83، قبل أن يسجل فابيو كارفاليو الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+4.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، صعد برينتفورد إلى المركز الثالث «مؤقتاً» في جدول ترتيب «البريميرليغ» برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 7 نقاط في المركز السابع.