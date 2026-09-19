أعلن المدرب الجديد لمنتخب هولندا تشافي هيرنانديز القائمة المستدعاة لخوض منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

استدعاء «ثنائي روشن».. واستبعاد ديباي

واستدعى تشافي هيرنانديز نجم الهلال كريسينسيو سامرفيل، ولاعب القادسية تيجاني ريندرز، فيما استبعد الهداف التاريخي للبلاد ممفيس ديباي من تشكيلته المكونة من 26 لاعباً لمباريات دوري الأمم الأوروبية القادمة.

وسجل ديباي، البالغ من العمر 32 عاماً الذي يلعب حالياً لنادي كورينثيانز البرازيلي، 55 هدفاً في 112 مباراة دولية.

قائمة منتخب هولندا

حراسة المرمى: بارت فيربروجن (برايتون)، مارك فليكين (باير ليفركوزن)، روبن روفس (سندرلاند).

خط الدفاع: ناثان آكي (فنربخشة)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، دينزل دومفريس (ريال مدريد)، جيريمي فريمبونج (ليفربول)، لوتشاريل جيرترويدا (آيندهوفن)، جورين تيمبر (أرسنال)، جوريل هاتو (تشيلسي)، جان بول فان هيكي (توتنهام هوتسبير)، ميكي فان دي فين (توتنهام).

الوسط: ريان خرافنبيرخ (ليفربول)، تيون كوبمينيرز (يوفنتوس)، تيجاني ريندرز (القادسية)، كينيث تايلور (لاتسيو)، كوينتن تيمبر (كريستال بالاس)، جوي فيرمان (بوروسيا دورتموند)، جيفاي زيشيال (فينورد).

الهجوم: بريان بروبي (سندرلاند)، روبن فان بوميل (آيندهوفن)، كودي غاكبو (ليفربول)، جاستن كلويفرت (بورنموث)، نوا لانج (نابولي)، دونييل مالين (روما)، كريسينسيو سامرفيل (الهلال).