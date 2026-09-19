كشف نجم نادي برشلونة الشاب لامين يامال كواليس معاناته مع العنصرية في ملاعب كرة القدم وخارجها.

«تعرضت للعنصرية 1000 مرة»

وبسؤال يامال خلال مقابلة مع شبكة «موفيستار» الإسبانية عما إذا كان قد تعرض للعنصرية بشكل مباشر، أجاب: «1000 مرة».

«وصفِي بالأسود لا يزعجني»

وأضاف: «يمارس الناس العنصرية ضدك بطريقة غير مباشرة، لكنهم ربما لا يدركون ذلك، هناك الكثير من التعليقات أو نظرات العيون التي تحمل طابعاً عنصرياً دون أن ينتبهوا حتى لذلك، لكن إذا وصفني أحدهم بالأسود، فهذا لن يزعجني على الإطلاق، فأنا في النهاية أسود ولست بأي لون آخر، الأهم هو ما إذا كان هذا يقال بشكل جيد أو سيئ، وما إذا كانوا يقولونه بهدف إهانتي».

واختتم اللاعب، ذو الأصول المغربية، البالغ من العمر 19 عاماً: «لكن إذا كنت أخوض مباراة ودفعوا ثمن التذكرة لمشاهدتي، فلن أغضب لمجرد أنهم أساؤوا إلي».