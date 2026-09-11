قرر الاتحاد الروماني لكرة القدم استحداث «البطاقة السوداء» في مباريات الناشئين، بهدف وضع حد لتجاوزات الجماهير في المدرجات، التي من شأنها التأثير على تركيز اللاعبين الصغار.

وبحسب ما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد وافق الاتحاد الروماني لكرة القدم، هذا الأسبوع، على استخدام البطاقة السوداء في مسابقات اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عاماً، وهي ليست بطاقة للاعبين أو المدربين، بل موجهة مباشرة إلى الموجودين في المدرجات ممن لا يلتزمون بالسلوك اللائق.

إيقاف المباراة أولاً

وأضافت أن حكم المباراة لن يُشهر البطاقة السوداء من الوهلة الأولى حال خروج المشجعين عن النص، إذ يبدأ أولاً بإيقاف المباراة، ثم يطلب من المدربين إيصال التحذير المناسب إلى جماهيرهم.

الإلغاء حال استمرار التجاوزات

وإذا استمر السلوك غير المقبول، تأتي الخطوة الثانية، بإيقاف المباراة لمدة 10 دقائق، ويتوجه الجميع إلى غرف تبديل الملابس، وإذا لم تهدأ الأجواء حتى بعد ذلك، فحينها فقط تأتي البطاقة السوداء، ليعلن الحكم نهاية المباراة، ولا مجال للتراجع بعد ذلك.

حماية الأطفال من انفعالات الكبار

وتابعت الصحيفة أن الاتحاد الروماني لكرة القدم واضح في هذا الشأن، إذ لا يجوز أن يدفع الأطفال ثمن طموحات الكبار أو إحباطاتهم أو انفعالاتهم، مشيرة إلى أن الاتحاد الروماني أصبح أول اتحاد رياضي يُصدر بطاقة خاصة لمعاقبة سلوك المتفرجين.