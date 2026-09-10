بعد استنساخ زيدان.. كيف حصل برشلونة على «كريستيانو رونالدو الجديد» مجاناً؟

في وقت سادت فيه المخاوف أروقة كامب نو عقب الرحيل المزدوج للثنائي روبرت ليفاندوفسكي إلى شيكاغو فاير وفيران توريس إلى باريس سان جيرمان، فاجأ المدرب الألماني هانزي فليك الجميع بحل تكتيكي غير متوقع، أهدى من خلاله لبرشلونة هدافاً جديداً بفاعلية مرعبة دون أن تتكبد الخزينة يورو واحداً.
قرر فليك استنساخ الفكرة التاريخية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان عندما غير مركز كريستيانو رونالدو من جناح إلى رأس حربة صريح في ريال مدريد، حيث أقدم المدرب الألماني على خطوة مماثلة بنقل النجم البرازيلي رافينيا من الأطراف ليصبح المهاجم الأول لبرشلونة، مستنداً إلى خبرة سابقة قصيرة عاشها البرازيلي في هذا المركز موسم 2015-2016 برفقة رديف فيتوريا غيماريش البرتغالي.
النتيجة كانت طوفاناً هجومياً مذهلاً للعملاق الكتالوني بتسجيل 22 هدفاً في أول خمس مباريات فقط، شملت خماسيات كاسحة في شباك إلتشي، وفالنسيا، وفينورد الهولندي بدوري أبطال أوروبا. وتوهج رافينيا في ثوبه الجديد محرزاً ثمانية أهداف وصانعاً هدفين، ليتحول التخوف من رحيل ليفاندوفسكي وتوريس إلى ولادة «قناص مفترس» كرر سيناريو رونالدو ولكن بألوان الكتالوني.
At a time when fears dominated the halls of Camp Nou following the double departure of Robert Lewandowski to Chicago Fire and Ferran Torres to Paris Saint-Germain, German coach Hansi Flick surprised everyone with an unexpected tactical solution, gifting Barcelona a new striker with terrifying effectiveness without costing the treasury a single euro.
Flick decided to replicate the historic idea of French coach Zinedine Zidane when he changed Cristiano Ronaldo's position from winger to outright striker at Real Madrid. The German coach took a similar step by moving Brazilian star Raphinha from the flanks to become Barcelona's primary forward, relying on a brief previous experience the Brazilian had in this position during the 2015-2016 season with the B team of Vitória Guimarães in Portugal.
The result was an astonishing attacking flood for the Catalan giant, scoring 22 goals in just the first five matches, including crushing five-goal victories against Elche, Valencia, and Dutch side Feyenoord in the Champions League. Raphinha shone in his new role, netting eight goals and providing two assists, transforming the fear of Lewandowski and Torres's departures into the emergence of a "predatory sniper" who repeated Ronaldo's scenario but in Barcelona's colors.