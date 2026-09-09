اكتسح برشلونة الإسباني ضيفه فينورد بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأربعاء)، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة

واصل النجم البرازيلي رافينيا انطلاقته القوية مع برشلونة هذا الموسم، بتسجيل هدفين في الدقيقتين 3 و57، فيما جاءت أهداف «البلوغرانا» الثلاثة الأخرى بتوقيع كريم أديمي ولامين يامال والوافد الجديد غابرييل جيسوس في الدقائق 22 و77 و85.

في المقابل، جاء هدف فينورد الوحيد بتوقيع اللاعب سيم ستيغن في الدقيقة 52.

مشاركة حاج موسى

وعاد الجناح الأيمن الجزائري أنيس حاج موسى للمشاركة مع فينورد بعد تعثر انتقاله إلى الاتحاد، إذ شارك أساسياً أمام برشلونة قبل استبداله في الدقيقة 72.

نظام التأهل

ويخوض كل فريق من الفرق الـ36 المشاركة في مرحلة الدوري 8 مباريات، على أن تتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما يخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقاً تأهيلياً بنظام الذهاب والإياب، ليكتمل عقد ثُمن النهائي، فيما تودع الفرق الـ12 الأخيرة في جدول الترتيب.