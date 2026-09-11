وصلت بعثة المنتخب اليمني الأول لكرة القدم إلى مدينة جدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، كأول المنتخبات المشاركة وصولًا قبل انطلاق منافسات البطولة في 23 سبتمبر الجاري.



وكان في استقبال بعثة المنتخب اليمني لدى وصولها ممثلو اللجنة المحلية المنظمة، قبل أن تتوجه البعثة إلى مقر إقامتها في الفندق المخصص للوفد على ساحل البحر الأحمر، وفق الترتيبات المعدة لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة.



ومن المقرر أن يتواصل خلال الأيام القادمة وصول بقية المنتخبات المشاركة إلى جدة، وفق جداول الوصول المعتمدة، تمهيدًا لبدء تحضيراتها النهائية قبل انطلاق المنافسات.



ويشارك المنتخب اليمني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والإمارات والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت.



وتواصل اللجنة المحلية المنظمة استعداداتها التنظيمية والتشغيلية لانطلاق «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة، على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وسط جاهزية مختلف المواقع والخدمات المخصصة للمنتخبات والجماهير والإعلام.