مدد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عقد مدافعه الدولي لويس هول بعقد طويل الأمد.



وشارك هول، البالغ من العمر (22) عامًا، في (107) مباريات مع نيوكاسل منذ انضمامه إليه في عام (2023م)، وظهر في جميع أدوار كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة خلال موسم (2024-2025م)، إلى جانب تسجيله (11) مشاركة في دوري أبطال أوروبا.



وأكد مدرب نيوكاسل ماتياس يايسله أهمية الشاب الإنجليزي ضمن مشروع الفريق، مشيرًا إلى ما يتمتع به من قدرات دفاعية وفنية، وقدرته على مساندة الفريق هجوميًا، إضافةً إلى امتلاكه مقومات تساعده على مواصلة التطور خلال المرحلة القادمة.