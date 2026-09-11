ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خطبةَ الجمعة، وأمَّ المُصلِّين في الجامع الكبير بالعاصمة الصومالية «مقديشو»، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين والعلماء، وجمعٍ غفيرٍ من المُصلِّين، وقد تناول العيسى في الخطبة جملةً من القضايا الشرعيَّة والفِكريَّة ذاتِ الصّلة بالشّأن الصُّوماليّ.