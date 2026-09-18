أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اختيار لاعب المنتخب السعودي للمبارزة خليفة العميري، ولاعبة المنتخب السعودي للملاكمة يارا العمري لحمل العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ20 المقرر غداً في ملعب بالوما ميزوهو بمدينة ناغويا اليابانية.



وجاء اختيار العميري بعد إنجازه التاريخي كأول سعودي يحقق ميدالية في بطولات العالم للمبارزة بفوزه ببرونزية بطولة العالم 2026 في سلاح الإيبيه، فيما تم اختيار يارا العمري بعد تتويجها ببرونزية بطولة آسيا للنخبة في وزن 52 كيلوغراماً كأول ميدالية سعودية في تاريخ الملاكمة النسائية.



من جانب آخر، استعرض الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم في ناغويا برئاسة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ملف استضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية السادسة في ديسمبر القادم، واستعدادات الرياض على مستوى المنشآت وقرية الرياضيين والخدمات اللوجستية والطبية والإعلامية.



ونيابة عن الأمير فهد بن جلوي، شهد باعشن حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته محافظة آيتشي لمسؤولي الوفود المشاركة.