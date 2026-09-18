كشفت مصادر «عكاظ» أن المدرب الهولندي مارينو بوسيتش استقر على خطة هجومية لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي غداً (السبت) في كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.



وركز بوسيتش في المران الختامي مساء اليوم على الاستحواذ السريع والتحولات، مع الاعتماد على الكثافة في وسط الملعب لإيقاف مفاتيح لعب صن داونز، واستغلال سرعة الأطراف.



ووفقاً لمصادر «عكاظ»، فإن التشكيلة التي سيبدأ بها الأهلي تضم: ميندي، باعطية، إيبانيز، ديميرال، هوساوي، أتانغانا، ديابي، ترينكاو، جالينو، سبيرتسيان، توني.



وينتظر أن يمنح بوسيتش حرية هجومية للثلاثي ترينكاو وجالينو وسبيرتسيان خلف توني، مع تقدم الظهيرين لدعم الهجوم في الشوط الثاني حال تأخر الحسم.