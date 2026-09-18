اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم (الجمعة)، تحضيراته لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، غداً (السبت)، ضمن منافسات كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، إحدى مراحل كأس القارات للأندية.



ووضع المدرب الهولندي مارينو بوسيتش خلال الحصة التدريبية الأخيرة اللمسات الفنية والتكتيكية على خطته للمواجهة، قبل الاستقرار على العناصر التي سيبدأ بها اللقاء.



ويتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيلة تضم إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع سعيد باعطية، وروجر إيبانيز، وميريح ديميرال، وزكريا هوساوي.



وفي خط الوسط، يتجه بوسيتش للاعتماد على باتريك أتانغانا وإبراهيما ديابي، إلى جانب فرانسيسكو ترينكاو، وويندرسون جالينو، وإدوارد سبيرتسيان، فيما يقود الإنجليزي إيفان توني خط الهجوم.



ويسعى الأهلي إلى تجاوز عقبة صن داونز وتحقيق كأس القارات الثلاث ومواصلة مشواره في كأس القارات للأندية، في مواجهة تمثل محطة جديدة للفريق يبحث من خلالها لتحقيق إنجازات دولية وتعزيز مكانته في الساحة العالمية.