واصل المنتخب الوطني مساء اليوم (الجمعة) تدريباته في جدة ضمن معسكره الإعدادي المقام تحضيرًا للمشاركة في كأس الخليج 27، المقرر انطلاقها في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس. وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، أعقبتها تمارين الاستحواذ على الكرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.



ويواصل الأخضر مساء غدٍ (السبت) تدريباته بحصة في تمام السابعة مساءً على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.