كشف تقرير صحفي راتب لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مع نادي السد القطري، الذي انضم إليه هذا الشهر لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع النصر.

مكافأة توقيع ضخمة

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، يبلغ راتب بروزوفيتش مع نادي السد نحو 10 ملايين يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 6 ملايين يورو.

وأضاف الموقع أنه قبل انضمامه إلى نادي السد، ارتبط اسم اللاعب الكرواتي بالعديد من الأندية الإيطالية في محاولة للعودة إلى الدوري الإيطالي، إذ عُرض نجم النصر السابق مراراً على فيورنتينا ولاتسيو، لكن دون جدوى، كما عُرض أيضاً على أتالانتا، الذي اختار لاحقاً ضم لاعب الأهلي السابق فرانك كيسيه.

أرقام بروزوفيتش مع النصر

وقضى بروزوفيتش 3 مواسم بقميص النصر، خاض خلالها 124 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 8 أهداف وقدم 28 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج «العالمي» بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي.