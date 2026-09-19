واصل فريق لانس عروضه السيئة في الدوري الفرنسي بهزيمة أمام مضيفه موناكو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة.

لانس يعاني في غياب سعود

ومنذ غياب النجم السعودي سعود عبدالحميد عن لانس منذ الجولة الثانية بسبب الإصابة لم يحقق الفريق أي انتصار، إذ تلقى 3 هزائم وتعادل في مباراة واحدة.

أهداف المباراة

افتتح باري برونر التسجيل لصالح موناكو في الدقيقة 32، بينما أدرك ماثيو أودول التعادل لفريق لانس في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 84، سجل لاعب لانس جوناثان غراديت هدفاً بالخطأ في مرماه، ليقتنص موناكو انتصاراً ثميناً.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الفرنسي «مؤقتاً»، بفارق ثلاث نقاط عن كل من ليل ورين، بينما تجمد رصيد لانس عند 4 نقاط في المركز العاشر.