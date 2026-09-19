واصل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ، كتابة التاريخ في الملاعب الألمانية، بعدما أصبح رسمياً أسرع لاعب يصل إلى حاجز الـ100 هدف في تاريخ الدوري الألماني (البوندسليجا)، محطماً رقماً قياسياً صمد لعقود طويلة.



وجاء هذا الإنجاز التاريخي خلال مباراة بايرن ميونخ الأخيرة أمام يونيون برلين، والتي انتهت بفوز العملاق البافاري، حيث نجح قائد المنتخب الإنجليزي في تسجيل ثنائية رفعت رصيده الفعلي في البطولة إلى 101 هدف.



وسجل كين هدفه المئوي التاريخي في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها بإتقان، قبل أن يعود في الدقيقة 54 من الشوط الثاني ليضيف هدفه رقم 101، مؤكداً تفوقه الكاسح في الملاعب الألمانية.



تحطيم الأرقام القياسية



واحتاج هاري كين إلى 98 مباراة فقط للوصول إلى هذا الرقم الإعجازي، ليكسر بفارق شاسع الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة الألماني ديتر مولر، والذي وصل إلى المئوية في 129 مباراة، أي بفارق 31 مباراة كاملة لصالح كين.



ومنذ انضمامه إلى بايرن ميونخ في صيف 2023، حقق كين معدلاً تهديفياً خارقاً يبلغ هدفاً كل 78.5 دقيقة، متفوقاً على أبرز أساطير الهجوم الذين مروا على الدوري الألماني، بمن فيهم النرويجي إيرلينج هالاند (هدف كل 87 دقيقة)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (هدف كل 100 دقيقة)، والأسطورة الراحل جيرد مولر (هدف كل 105 دقائق).



بهذا الإنجاز، يثبت هاري كين أنه أحد أفضل الصفقات في تاريخ النادي البافاري، مستمراً في قيادة خط هجوم الفريق نحو منصات التتويج محلياً وقارياً، ومستكملاً مسيرته الاستثنائية التي شهدت تتويجه بالحذاء الذهبي الأوروبي وهدافاً للبوندسليجا.