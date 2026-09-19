أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم جدول مباريات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً قطر 2026، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2026، بمشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة في أكبر مشاركة بتاريخ البطولة.



وتقام منافسات البطولة بتنظيم اللجنة المحلية المنظمة في قطر، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم، حيث تم توزيع المنتخبات العشرة على مجموعتين، تضم كل منهما خمسة منتخبات.



ويترأس منتخب قطر، مستضيف البطولة، المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الإمارات وعُمان والبحرين والصين، فيما يأتي المنتخب السعودي، حامل لقب النسخة الماضية، على رأس المجموعة الثانية إلى جانب العراق والكويت واليمن ومصر.



وتنطلق البطولة يوم 16 أكتوبر بمواجهة تجمع المنتخب القطري ونظيره الصيني، الذي يسجل ظهوره الأول في البطولة، عند الساعة 5:45 مساءً على استاد حمد الكبير، فيما يلتقي في المباراة الثانية منتخبا الإمارات والبحرين عند الساعة 8 مساءً على استاد حمد بن خليفة.



ويبدأ المنتخب السعودي رحلة الدفاع عن لقبه يوم 17 أكتوبر بمواجهة المنتخب المصري عند الساعة 5:45 مساءً على استاد حمد الكبير، فيما يلتقي العراق واليمن عند الساعة 8 مساءً على استاد سعود بن عبدالرحمن.



وتتواصل منافسات دور المجموعات حتى 29 أكتوبر، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، الذي يقام يوم 1 نوفمبر؛ حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية عند الساعة 5:45 مساءً على استاد حمد الكبير، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى عند الساعة 8:15 مساءً على استاد حمد بن خليفة.



وتختتم البطولة يوم 4 نوفمبر بإقامة المباراة النهائية عند الساعة 5:45 مساءً على استاد حمد الكبير. ووفقاً لنظام البطولة، يتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في مباراتي نصف النهائي أو المباراة النهائية.



وكان المنتخب السعودي قد توج بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً قطر 2025، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد في المباراة النهائية على استاد حمد الكبير، ليصبح أول منتخب يتوج بلقب البطولة.