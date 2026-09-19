أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم جدول مباريات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً قطر 2026، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2026، بمشاركة 10 منتخبات تخوض 23 مباراة في أكبر مشاركة بتاريخ البطولة.
وتقام منافسات البطولة بتنظيم اللجنة المحلية المنظمة في قطر، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم، حيث تم توزيع المنتخبات العشرة على مجموعتين، تضم كل منهما خمسة منتخبات.
ويترأس منتخب قطر، مستضيف البطولة، المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الإمارات وعُمان والبحرين والصين، فيما يأتي المنتخب السعودي، حامل لقب النسخة الماضية، على رأس المجموعة الثانية إلى جانب العراق والكويت واليمن ومصر.
وتنطلق البطولة يوم 16 أكتوبر بمواجهة تجمع المنتخب القطري ونظيره الصيني، الذي يسجل ظهوره الأول في البطولة، عند الساعة 5:45 مساءً على استاد حمد الكبير، فيما يلتقي في المباراة الثانية منتخبا الإمارات والبحرين عند الساعة 8 مساءً على استاد حمد بن خليفة.
ويبدأ المنتخب السعودي رحلة الدفاع عن لقبه يوم 17 أكتوبر بمواجهة المنتخب المصري عند الساعة 5:45 مساءً على استاد حمد الكبير، فيما يلتقي العراق واليمن عند الساعة 8 مساءً على استاد سعود بن عبدالرحمن.
وتتواصل منافسات دور المجموعات حتى 29 أكتوبر، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، الذي يقام يوم 1 نوفمبر؛ حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية عند الساعة 5:45 مساءً على استاد حمد الكبير، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى عند الساعة 8:15 مساءً على استاد حمد بن خليفة.
وتختتم البطولة يوم 4 نوفمبر بإقامة المباراة النهائية عند الساعة 5:45 مساءً على استاد حمد الكبير. ووفقاً لنظام البطولة، يتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في مباراتي نصف النهائي أو المباراة النهائية.
وكان المنتخب السعودي قد توج بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً قطر 2025، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد في المباراة النهائية على استاد حمد الكبير، ليصبح أول منتخب يتوج بلقب البطولة.
The Gulf Football Association announced the match schedule for the second edition of the Gulf Cup U-17 Qatar 2026, which will be hosted by the State of Qatar from October 16 to November 4, 2026, with the participation of 10 teams competing in 23 matches, marking the largest participation in the history of the tournament.
The tournament will be organized by the local organizing committee in Qatar, in coordination with the Gulf Football Association, with the ten teams divided into two groups, each consisting of five teams.
The Qatari national team, the host of the tournament, heads Group A alongside the teams from the UAE, Oman, Bahrain, and China, while the Saudi team, the defending champion of the previous edition, leads Group B alongside Iraq, Kuwait, Yemen, and Egypt.
The tournament kicks off on October 16 with a match between the Qatari team and its Chinese counterpart, which is making its debut in the tournament, at 5:45 PM at Hamad Al-Kabeer Stadium, while the second match will see the UAE face Bahrain at 8 PM at Hamad bin Khalifa Stadium.
The Saudi team will begin its title defense on October 17 with a match against the Egyptian team at 5:45 PM at Hamad Al-Kabeer Stadium, while Iraq will meet Yemen at 8 PM at Saud bin Abdulrahman Stadium.
The group stage matches will continue until October 29, with the top two teams from each group qualifying for the semi-finals, which will take place on November 1; the winner of Group A will face the runner-up of Group B at 5:45 PM at Hamad Al-Kabeer Stadium, while the winner of Group B will meet the runner-up of Group A at 8:15 PM at Hamad bin Khalifa Stadium.
The tournament will conclude on November 4 with the final match taking place at 5:45 PM at Hamad Al-Kabeer Stadium. According to the tournament rules, penalty shootouts will be used directly if the original time ends in a draw in the semi-final matches or the final match.
The Saudi team was crowned the champion of the first edition of the Gulf Cup U-17 Qatar 2025 after defeating the UAE team 2-0 in the final match at Hamad Al-Kabeer Stadium, becoming the first team to win the title.