حسم أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة أمام جاره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الأحد)، على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

هدفان لأتلتيكو في 6 دقائق

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد وطرد لمدافع الريال دين هويسن في الدقيقة 49، بسبب منعه للاعب جوليانو سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، من الانفراد بالحارس تيبو كورتوا.

وترجم أليخاندرو غريمالدو ركلة الجزاء إلى هدف للروخي بلاكوس في الدقيقة 53، بعدما سدد كرة أرضية على يمين تيبو كورتوا.

وبعدها بست دقائق فقط، أضاف جوناثان ديفيد الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، بعد عرضية أرضية أرسلها جوليانو سيميوني من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، قابلها اللاعب بتسديدة سهلة في الشباك.

روديغر يقلص الفارق

وقلص الألماني أنطونيو روديغر النتيجة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 89 بضربة رأس قوية، لكن الوقت لم يُسعف «الميرنغي» لإدارك التعادل.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تقدم أتلتيكو مدريد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 16 نقطة، متأخراً بخمس نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع بـ15 نقطة.