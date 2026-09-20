حقق مانشستر سيتي فوزاً مثيراً على ضيفه سندرلاند بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ».

أهداف المباراة

شهد الشوط الأول 5 أهداف، إذ أحرز إنزو فرنانديز وريان شرقي وأنطوان سيمينيو ثلاثة أهداف للسيتي في الدقائق 9 و29 و43، فيما سجل بريان بروبي هدفين لسندرلاند في الدقيقتين 12 و33.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، إذ سجل أنطوان سيمينيو هدفه الشخصي الثاني والرابع للسيتي في الدقيقة 57، لكن المتألق بروبي رد بهدف جديد لفريق سندرلاند بعدها بدقيقتين فقط ليُكمل «هاتريك».

وأحبط المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند محاولات سندرلاند لإدراك التعادل، بتسجيل الهدف الخامس لمانشستر سيتي قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

السيتي ينفرد بالصدارة

بهذه النتيجة، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب «البريميرليغ» بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه أرسنال، بينما تجمد رصيد سندرلاند عند 4 نقاط في المركز الـ14.