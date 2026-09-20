انتقد المدير الفني لريال مدريد، مورينيو، أداء التحكيم في مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد، في مباراة الديربي بالدوري الإسباني التي خسرها بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «الحكم ليست لديه خبرة إدارة مباراة مثل ديربي مدريد، ولا يملك مباريات دولية، أتعرفون لماذا؟.. لأنه ليس جيداً».



وقال مورينيو: «كان من المفترض أن يشهر الحكم بطاقتين حمراوين للمنافس لكنه لم يفعل ذلك»، وأضاف: «عندما عدت إلى الدوري الإسباني، كنت أعتقد أن الأمور اختلفت، لكنني كنت مخطئاً».



وعن مستوى فريقه قال: «يجب أن أعانق اللاعبين، لقد قدموا كل ما لديهم، لقد لعبوا شوطاً أول بشكل رائع وشخصية قوية».



وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني، إذ تقدم أتلتيكو بهدف أليكس غريمالدو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وأضاف الكندي جوناثان دافيد الهدف الثاني في الدقيقة 59، وسجل أنطونيو روديغر الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 89 من المباراة التي أقيمت على ملعب «الرياض متروبوليتانو».



وتأثر الريال بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في الدقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول.



بهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة، وارتقى للمركز الثاني، فيما تلقى ريال مدريد خسارته الثانية، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف عن ريال بيتيس رابع الترتيب.