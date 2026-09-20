استعاد ليفربول نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي «بريميرليغ» على حساب مضيفه بورنموث بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد)، على ملعب «فيتاليتي»، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وكان ليفربول بقيادة مدربه الإسباني أندوني إيراولا قد سقط في فخ التعادل السلبي مع فولهام في الجولة الماضية، وحملت مباراة اليوم طابعاً عاطفياً لمدرب «الريدز» أمام فريقه السابق.

إيزاك يسجل هدف الفوز

جاء هدف ليفربول عن طريق المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 57، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة ذهبية من زميله فلوريان فيرتز.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب «البريميرليغ»، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز الـ17.